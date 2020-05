Kategorie Jungunternehmen Künstliche Intelligenz: Forbes zählt Grazer Start-up zu den besten 30

Leftshift One tüftelt jetzt an eigenem Betriebssystem und bietet Technologie für außergewöhnlichen „Job-Tag“.

Christian Weber und Patrick Ratheiser von Leftshift One © Luef

Ein Lichtblick in unternehmerisch tendenziell tristen Zeiten: Das renommierte US-Magazin „Forbes“ zeichnet das steirische Software-Start-up Leftshift One in seiner „DACH-Ausgabe“ (Deutschland, Österreich, Schweiz) als eines der 30 besten Jungunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) aus.