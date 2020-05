Facebook

Die Oper in Graz © Juergen Fuchs

"Das Herz der Veranstaltungsbranche kurz vor dem Infarkt" - mit diesem klaren Statement meldet sich die unabhängige Initiative ohne-uns.at zu Wort. Österreichweit fand am Sonntag zeitgleich eine Aktion für die Veranstaltungsbranche statt: In Wien vor der Hofburg, in Linz am Hauptplatz, in Salzburg vor der Residenz, in Innsbruck, Dornbirn und St. Pölten. Und in Graz vor der Oper.