Zehn Mütter über das "Mama-Sein"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das erste „Mama“, die ersten Schritte, oft einfach nur ein Lächeln: Wir haben Steirerinnen gefragt, in welchen Momenten sich das Muttersein besonders schön anfühlt. Zehn ganz persönliche Erinnerungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Das ganz besondere Glücksgefühl als Mutter

Renate Wild (58), Weiz: Wenn du das erste Mal nach der Geburt dein Kind im Arm hältst – das ist schon ein ganz besonderes Glücksgefühl. Mutter bleibt man immer; solange man lebt, lebt man die Höhen und Tiefen der Kinder mit. Noch einmal ganz intensiv habe ich das Muttersein gespürt, als meine Enkelkinder auf die Welt gekommen sind – da erinnert man sich wieder an das erste Gefühl nach der Geburt des eigenen Kindes, an dein Fleisch und Blut. Das Leben mit den Enkelkindern – etwa wenn wir Urlaub fahren – erinnert wieder an die Zeit mit dem Kind.