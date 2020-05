Kleine Zeitung +

Fahrraddieb gestellt Leichte Verletzung nach Rangelei

Zu einer Rangelei kam es am Samstag in Graz. Ein 25-Jähriger erkannte in einer Internetanzeige sein Fahrrad und vereinbarte einen Termin mit dem Verkäufer. Dort konfrontierte er den 33-Jährigen damit.