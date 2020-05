Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Rund 60 Personen demonstrieren am Samstagnachmittag am Grazer Hauptplatz. Die Forderungen sind vielfältig und reichen vom Ende der "Freiheitsbeschränkungen" unter dem "Deckmantel Corona".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 60 Personen sind laut Polizei bei der Corona-Demo in Graz dabei © Michael Saria

Das Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstration lässt sich auch mit den aktuellen coronabedingten Einschränkungen im öffentlichen Raum in Einklang bringen. Das zeigt die Corona-Demo, die Samstagnachmittag am Grazer Hauptplatz stattfindet. Zeitgleich übrigens wie in zahlreichen deutschen Städten wie München, Köln oder Stuttgart.