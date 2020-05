Rund 60 Personen demonstrierten am Samstagnachmittag am Grazer Hauptplatz. Die Forderungen sind vielfältig und reichen vom Ende der "Freiheitsbeschränkungen" unter dem "Deckmantel Corona".

Rund 60 Personen sind laut Polizei bei der Corona-Demo in Graz dabei © Michael Saria

Das Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstration lässt sich auch mit den aktuellen coronabedingten Einschränkungen im öffentlichen Raum in Einklang bringen. Das zeigt die Corona-Demo, die Samstagnachmittag am Grazer Hauptplatz stattfand. Zeitgleich übrigens wie in zahlreichen deutschen Städten wie München, Köln oder Stuttgart.