Für Kyro und seine Familie wird dringend eine Wohnung in Graz gesucht © Privat

Die Zeit drängt: Voraussichtlich Mitte Juni kommt Kyro – jener zwölfjährige Bub aus Graz, der durch Thrombosen im Gehirn fast vollständig gelähmt ist – aus einer Spezialklinik bei München nach Graz zurück. Das Problem: In die Wohnung der Familie kann er nicht. Sie liegt, wie berichtet, im vierten Stock und ist nicht barrierefrei, der Rollstuhl des Gymnasiasten würde nicht einmal in den Lift passen.



Auf den Aufruf von „Steirer helfen Steirern“ hin gab es zwar mehrere Reaktionen, danke. Auch eine Mietwohnung in Graz wäre dabei gewesen, die von den Maßen her gepasst hätte. Kyros Mutter – derzeit ist der Papa bei dem Zwölfjährigen und sie für ein paar Tage in Graz, um alles zu organisieren – musste bei einer Besichtigung diese Woche aber feststellen, dass die Wohnung doch nicht geeignet ist: Es wären zu viele Umbauten (vor allem bei den Türstöcken) notwendig, der elektrische Rollstuhl des Zwölfjährigen ist zu breit. Damit geht sie Suche wieder von vorne los.