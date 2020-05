Facebook

Die wegen Corona verschobene Wahl wird Ende Juni fortgesetzt © APA/Scheriau

Seit wenigen Minuten ist es fix: Die verschobene Gemeinderatswahl in der Steiermark, die ja eigentlich am 22. März über die Bühne gehen sollte, findet nun am 28. Juni statt. Darauf haben sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Vize Anton Lang am Freitag mit den Klubobleuten der im Landtag vertretenen Parteien verständigt - nach Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Städtebundes, Kurt Wallner, und dem Präsidenten des Gemeindebundes, Erwin Dirnberger.