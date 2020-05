Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Pandemie und Lockdown dürften die psychische Gesundheit vieler Österreicher belasten. Eine Kremser Studie sieht "alarmierende Ergebnisse", das Grazer Start-up Instahelp verzeichnet ein deutliches Plus bei digitalen Beratungen durch Psychologen.

Bernadette Frech (CEO, Instahelp) © 2Minuten2Millionen

Dass sich die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen, restriktiven Ausgangsbeschränkungen deutlich auf die psychische Gesundheit der Menschen auswirken dürften, lässt eine repräsentative Umfrage – 1009 Menschen wurden befragt – der Donau-Universität Krems vermuten. So habe sich etwa die Häufigkeit depressiver Symptome in Österreich vervielfacht. Auch Schlafstörungen und Angstsymptome kämen vermehrt vor, teilte die Universität am Dienstag mit.