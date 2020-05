Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Kunsthaus-Leiterin Barbara Steiner über das Museum als Ort der Begegnung und wie wichtig Kunst gerade in Krisenzeiten ist.

Kunsthaus-Leiterin Barbara Steiner © Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

Am Tag vor der Eröffnung der großen Ausstellungen „Wo Kunst geschehen kann – Die frühen Jahre des CalArts“ und „Bill Fontana“ kam der Lockdown. Wie geht es mit dem Grazer Kunsthaus weiter?

Barbara Steiner: Ab 1. Juli werden beide Ausstellungen zu sehen sein und gerade bei CalArts gibt es viele, hochaktuelle Fragen. Die für Juli geplante Herbert-Brandl-Ausstellung wird am 22. Oktober eröffnet. Sie wird eine ganz andere, neue Perspektive auf sein Werk zeigen. Durch diese Verschiebungen können wir die Ausstellung „Körper Territorium“ leider in diesem Jahr nicht zeigen.