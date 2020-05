Facebook

© Beate Pichler

Die Grazer haben offenbar viel sperrigen Müll gehortet in den vergangenen sechs Wochen. Denn am ersten Tag, an dem das Recyclingcenter der Holding Graz in der Sturzgasse wieder in Normalbetrieb ist, wird es regelrecht gestürmt. Der Rückstau reichte in den Morgenstunden zeitweise bis zum Center West.