In Straßenbahnen wird ab Montag kontrolliert. © Hoffmann

Am Montag starten nicht nur Maturantinnen und Maturanten mit dem Rest ihres Schuljahres, nach der allgemeinen Öffnung des Handels am Samstag, gibt es auch in der Stadt Graz eine weitere Etappe in der Rückkehr zur Normalität.