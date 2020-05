Mit Morgendisco und Schlagergarten Gloria hob der Lendwirbel am 1. Mai virtuell an. Alle sind eingeladen per Stream und Video mitzugestalten.

Auf dem Mariahilferplatz trafen sich Massen und warteten auf die Videos fürs TanzKaraoke. © Danner

Stell' dir vor, es ist Lendwirbel und keiner geht hin ... Nein, an diese neue Normalität will sich Graz wohl ganz sicher nicht gewöhnen. Und doch wird das längst legendäre Grätzlfest rechts der Mur rund um den Lendplatz ab heute wohl nicht so zu spüren sein, nicht so gestürmt werden wie sonst, wenn die "Gloria All Stars" aus dem Volks- den Schlagergarten Gloria gemacht haben, wenn auf Straßen und Plätzen musiziert und getanzt worden ist, was das Zeug hält. Denn das Grätzlfest zieht sich - zwar bunt und lebendig wie immer - großteils aus dem Grazer Straßen- ins globale InterNetz zurück.