Das Mädchen war in Graz von einem Spielplatz weggelaufen. Autofahrer konnten gerade noch bremsen oder ausweichen. Zeuge spricht von einem Wunder: "So etwas überlebt ein Kind normal nicht."

An dieser Stelle der Triesterstraße lief das Kind über die Fahrbahn © Google Maps

Freitagnachmittag, Triesterstraße in Graz-Puntigam im Bereich Zentralfriedhof. Um 16.45 Uhr herrscht reger Verkehr auf der vierspurigen Durchzugsstraße, als Auto- und Lkw-Lenker plötzlich erschrocken in die Bremsen steigen. Auf einmal befindet sich ein Kleinkind auf der Fahrbahn. Thomas Stelzl, einer der Autofahrer, erzählt: "Aus dem kleinen Ausgang in der Lärmschutzwand ist das Mäderl mit seinem rosa Strampelanzug und Windelhose aufgetaucht und von links nach rechts über die Straße gelaufen. Man hat das Kind fast nicht sehen können. Neben mir haben die Leute eine Notbremsung eingeleitet, ein Lkw-Fahrer hat sein Fahrzeug im letzten Moment gerade noch verrissen."