Was zu Beginn der Corona-Krise irritierte, ist jetzt normal: Der Mund-Nasen-Schutz wurde zum ständigen Alltagsbegleiter. Auch in Graz hält man sich konsequent daran. Haben Sie in Eigenregie Haare gelassen?

Unter den findigen Händen von Barbieren wie Michael Tews werden in Graz neben Haupthaar auch Bärte wieder in Form gebracht © A. W. Tengg

Ob Backen, Basteln oder Musizieren – was in den (Video-)Anleitungen relativ simpel erscheint, erweist sich in der Praxis oft als schwierig. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Bei einem misslungenen Kuchen hält sich das Drama noch in Grenzen, aber ein missglückter Haarschnitt? Die Rettung naht: Ab 2. Mai dürfen wir wieder die Friseure unseres Vertrauens aufsuchen.