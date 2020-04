''Unzumutbar''Ärger der Waschanlagen-Betreiber nimmt weiter zu

Facebook

Waschanlagen: Betreiber ärgern sich über Verordnung des Ministeriums

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen stehen bevor. Nach sieben Wochen Zwangspause dürfen nun wieder alle Geschäfte und Dienstleister ihre Türen öffnen. Offiziell waschen und föhnen dürfen mit 1. Mai aber vorerst nur Friseurbetriebe. Autowaschanlagen sitzen weiterhin auf dem Trockenen, denn die Lanzen- und Selbstbedienungsanlagen müssen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Nur, Waschstraßen an Tankstellen sind hingegen offen. Die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag begründet die Entscheidung in einem Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt, so: In einem unbeaufsichtigten Betrieb können Hygienemaßnahmen, also das Benutzen von Einweghandschuhen und Mund-Nasen-Masken, nicht sichergestellt werden.