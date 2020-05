Am Tag der Arbeit soll von 11 bis 12.30 Uhr am Grazer Hauptplatz eine "Schilddemo" stattfinden - Mitglieder von Fridays for Future stellen Protestschilder auf und räumen sie nach einer bestimmten Zeit wieder kontrolliert ab.

Die Schilder demonstrieren am 1. Mai am Grazer Hauptplatz ohne Menschen © Pajman

Parteien wie SPÖ und KPÖ halten ihre 1. Mai-Aufmärsche in Graz virtuell ab, Fridays for Future nutzt die Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus und will am Freitag eine reale Demo veranstalten. Von 11.00 bis 12.30 Uhr soll heute auf dem Hauptplatz eine "Schilddemo" stattfinden. So will man daran erinnern, dass es "neben dem Coronavirus noch eine lebensbedrohende Krise gibt, den Klimawandel".