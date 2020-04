In Graz entsteht riesiger Prüfstand für umweltfreundliche Hochseeschiffe

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wie macht man Hochseefähren umweltfreundlicher? In Graz wird ein Konzept basierend auf einem Wasserstoffmotor getestet. Dafür entsteht ein riesiger Motorenprüfstand.

Das europäische Projekt "HyMethShip" wird in Graz entwickelt © APA/JORJ KONSTANTINOV,GEOPHO

Auf den Seeweg entfallen 80 Prozent der weltweiten Fracht-Transportkilometer. Dass etwa 90 Prozent der Schiffe noch immer mit Schweröl fahren, führt zu hohen Emissionen. Das europäische Projekt HyMethShip stribt eine Reduktion an: konkret minus 97 Prozent Kohlendioxid-Emissionen, minus 80 Prozent giftige Stickoxide, plus 45 Prozent bei der Energieeffizienz. In Graz wird dazu einer der größten Motorenprüfstände Österreichs gebaut. Gelingen soll das mit einem auf einem Wasserstoffverbrennungsmotor basierenden Konzept.