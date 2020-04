Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit Anfang Mai dürfen zu den kleinen auch die großen Modegeschäfte wiedereröffnet werden, aber unter Einhaltung neuer Schutzmaßnahmen. Wir haben nachgefragt: Dürfen Kleidungsstücke in der Umkleide anprobiert werden?

Ab 2. Mai nehmen in Österreich alle Geschäfte ihren Betrieb wieder auf © Adobe Stock/dietwalther

Weil die Welt da draußen in den vergangenen Wochen ziemlich unheimlich zu sein schien, suchte man Geborgenheit in kuscheligen Hoodies und locker sitzenden Jogginghosen. Die Gründe das Haus zu verlassen waren minimiert, der Radius von Jogger und Sweatpants ausgeweitet. An die neue Sommerkollektion wurde kaum ein Gedanke verschwendet. Seit Dienstagvormittag ist klar: Die Ausgangsbeschränkungen werden mit 1. Mai aufgehoben. Dass Geschäfte und Dienstleister (Frisöre, Kosmetiker) aufsperren dürfen, war davor schon entschieden worden.