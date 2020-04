Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Welchen Platz wird Sebastian Kurz einmal rückblickend einnehmen? © Montage: ÖBV/APA

Noch stecken Österreich und viele andere Länder mitten in dieser Coronakrise, auch wenn aktuell verkündete Lockerungen der Ausgangsregeln kollektiv hoffen lassen. Was aber kommt trotz allem noch auf uns zu - wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich? Und welchen Platz wird die Bundesregierung rund um Kanzler Sebastian Kurz mit all ihren Coronamaßnahmen einmal in den Geschichtsbüchern einnehmen? Wie werden wir alle, auch Wirtschaftsexperten und Verfassungsrechtler, in ein paar Jahren zurückblicken?