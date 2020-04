Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das Universalmuseum Joanneum bliebt bis 1. Juli geschlossen © APA/UMJ

An allen Standorten des Universalmuseums Joanneum „wird analog zu den Bundesmuseen vorgegangen“ verkündete jüngst der steirische Kulturlandesrates Christopher Drexler in Sachen Wiedereröffnung der Museen. Da wollten die Bundesmuseen erst ab 1. Juli wieder ihre Tore öffnen – mittlerweile aber wurde der Termin vorverlegt: Albertina, Belvedere, KHM & Co. Sperren schon im Mai wieder auf.