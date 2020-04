Kleine Zeitung +

Freibäder Schwarzlsee: Alles bereit für Saisonstart am 15. Mai

Macht die Regierung den Weg frei für den Start der Badesaison am 15. Mai ist man am Schwarzlsee dafür gerüstet. In den Grazer Freibädern wird man noch länger nicht ins Wasser köpfeln können.