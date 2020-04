Facebook

Im Kreis der Familie friedlich entschlafen: August "Gustl" Suppan © VinziWerke/Fink

Eine traurige Nachricht kommt von den VinziWerken in Graz: Am Freitag, 17. April, ist August „Gustl“ Suppan im Kreis seiner Familie nach langer, schwerer Krankheit, friedlich entschlafen. Gustl war ein Vordenker, ein Revolutionär und Visionär, jemand der stets neue Möglichkeiten suchte, um sich für Menschen am Rande einzusetzen und die Verbesserung eines Systems anstrebte, dessen unsichtbare Lücken er erkannte, fasst eine Aussendung sein Wirken zusammen. Fortschritt und Wagemut, Demut und endlose Fürsorge zeichneten ihn aus. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke und alle Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen, sind in tiefer Trauer.