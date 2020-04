Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der Früh wurde eine betrunkene Tschechin auf Höhe Kunsthaus aus der Mur gezogen, am Abend kam es erneut zu einem Einsatz.

Der Polizeihubschrauber war ebenfalls an der Suche beteiligt © Leser-Reporter Karlo Tišler

Nachdem Polizisten Samstagfrüh in Graz eine betrunkene 33-jährige Tschechin aus der Mur gerettet haben, gab es am Abend erneut einen Sucheinsatz an der Mur. Polizei, Feuerwehr, Polizeihubschrauber und Rettung standen im Einsatz, nachdem eine Anzeige erstattet wurde. Die Suche blieb allerdings erfolglos, es dürfte sich um einen falschen Alarm gehandelt haben.