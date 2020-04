Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Freitag wird die nagelneue Grazer Augartenbucht offiziell freigegeben.

Die nagelneue Augartenbucht wird am 17. April offiziell freigegeben © KK

Keine Blasmusik, keine Band zum Durchschneiden: Beinahe still und heimlich wurde eines der größten Grazer Projekte der vergangenen Jahre fertig gestellt. Frische Fotos, welche die Kleine Zeitung an diesem Donnerstagmorgen, zeigen jedenfalls: Die Grazer Augartenbucht ist fertig - mitten in der Coronakrise.