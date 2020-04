Facebook

Diese Szene lieferte die Schöckl-Webcam heute in der Früh © Webcam Holding Graz

Dass Hobbygärtner im Großraum Graz in der Nacht auf den heutigen Mittwoch ihr Gemüsebeet abgedeckt haben, ist durchaus verständlich: Stand doch den ersten Salatpflanzerln eine frostige Nacht bevor. So zeigte das Bergwetter der Holding Graz am Schöckl am Dienstagabend um 21 Uhr frostige minus 5 Grad am Berg an - durch den "Windchilleffekt" waren es sogar gefühlte minus 14 Grad!