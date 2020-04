Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Trauriger Ostermontag im Raum Graz: Drei Frauen und zwei Männer verstarben an den Folgen des Coronavirus. Damit gibt es bereits 39 Verstorbene aus Graz und dem Umland.

Am Ostermontag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Behandlung im Krankenhaus (Sujet) © EXPA/ laPresse

Sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat die Landessanitätsdirektion am Abend des Ostermontags gemeldet. Insgesamt sind nunmehr 87 Todesfälle in der Steiermark registriert.