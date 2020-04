Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

22-jähriger Russe gab an, er habe durch den Schuss eine Auseinandersetzung zwischen einer 31-jährigen Frau und einem 19-jährigen Mann beenden wollen.

Vorfall in Graz-Gries

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER

Am Abend des Ostersonntags schoss ein 22-jähriger Russe in Graz-Gries mit einer Schreckschusspistole in die Luft - offenbar, um eine Auseinandersetzung zu beenden.