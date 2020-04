Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Graz-Umgebung ist noch vor Graz und gleich nach Hartberg-Fürstenfeld von Corona-Todesfällen am meisten betroffen.

Das Durchschnittsalter der Toten in der Steiermark liegt bei 81 Jahren. © APA

Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virzus hat die Landessanitätsdirektion am Abend des Ostersonntag gemeldet. Insgesamt sind nunmehr 80 Todesfälle in der Steiermark registriert.