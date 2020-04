Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Unbekannter wollte in der Christuskirche in Graz-Eggenberg Feuer legen © Christuskirche

Zeugen bemerkten den Vorfall: Ein unbekannter Täter schlug am Mittwoch gegen 22 Uhr die Glasfront der Christuskirche Graz-Eggenberg (Burenstraße 9) mit einem Stein ein. Dann setzte er Zeitungen in Brand und warf sie durch das zerbrochene Fenster in den Vorraum der Kirche. Zum Glück landeten nur ein paar im Innenraum - und sie entfachten keinen Brand.