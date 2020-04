Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Jüngster Verstorbener in der Steiermark war ein Mann aus Graz-Umgebung mit Jahrgang 1954.

Die Zahl der Tests wird erhöht © Weichselbraun

Die Zahl der positiv getesteten Personen steigt in Österreich weiter. Bundesweit ist am Mittwochnachmittag die Grenze von 10.500 Personen überschritten worden, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte. Für die Landeshauptstadt weisen die Zahlen (Mittwoch, 18 Uhr) absolut 278 Corona-Fälle auf. In Graz-Umgebung waren es 108.