Alexander Tiesenhausen (links) hat umfangreiche digitale Erfahrung. Heinrich Hochegger: „Bin noch von der alten Schule“ © privat (2)

Wie lange wird es dauern? Wie geht es weiter? Verliere ich meinen Job? Und wie finde ich die Struktur in meinem Leben? Es sind nachvollziehbare Fragen, die sich viele Menschen derzeit in Österreich stellen. Unsicherheiten prägen den Alltag und der Bedarf nach psychologischer Beratung wird in Zeiten sozialer Isolation immer wichtiger.