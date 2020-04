,Gefühlte Temperatur'Ggggguten Mmmmorgen! Am Schöckl hat es -18 Grad

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Dieser Dienstagmorgen ist wieder einer von der frostigeren Seite - vor allem am Grazer Hausberg.

Das zeigte die Schöckl-Webcam am Dienstagmorgen © Webcam Holding Graz

Da hätte sich auch Bill Murray im Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" was abschauen können: Ein Blick auf das Bergwetter der Holding Graz in aller Dienstagfrüh zeigt, dass es am Schöckl heiße minus 18 Grad hat - dem Windchill-Effekt sei Dank: Bei einer Lufttemperatur von minus 9 Grad sorgt starker Wind dafür, dass es sich nach minus 18 Grad anfühlt.