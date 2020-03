Facebook

Die Zahl der Tests wird erhöht © AP

Die "Fieberkurve" an positiv getesteten Personen steigt in Österreich weiter, wenn auch endlich gebremst, wie Experten betonen. Österreichweit lag die Zahl der positiv getesteten Personen am Montagabend bei 9597 Personen. Für die Landeshauptstadt weisen die Zahlen von Montagabend (20 Uhr) absolut 246 Corona-Fälle auf. Das ist ein Plus von 29 im Vergleich zu Sonntagabend. Hier schlagen sich statistisch vorübergehend auch Fälle von Steirern nieder, die in Graz getestet wurden und in den Spitälern der Stadt liegen.