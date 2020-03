Facebook

Lebensmittel für Bedürftige – neuerdings zwei Mal die Woche bei „Carli“ © Caritas/Gerd Neuhold

Es gibt vermutlich nur ganz wenige Menschen, die mitten in der Gesellschaft so isoliert leben wie er – doch in seinem Fall hat das nichts mit einem Virus zu tun: Michael hat vor Jahren seine Zelte unter einer Brücke in Graz aufgeschlagen. Corona geht aber auch an ihm nicht spurlos vorüber. Nicht nur deshalb, weil plötzlich viel weniger Verkehr über die Straße über ihm rollt. Noch hat er, was er zum Leben braucht. Aber wie wird es weitergehen - für ihn und andere?