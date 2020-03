Facebook

In St. Peter blieb der Schnee in der Nacht auf Donnerstag liegen © Schaupp

Am Mittwochnachmittag fielen in Graz überraschend ein paar Schneeflocken vom Himmel. Während die ganze Stadt wegen der Corona-Krise in einen Tiefschlaf verfallen ist, kehrt der Winter kurz aus seinem Winterschlaf zurück. "Es können am Mittwoch und Donnerstag ab und zu Schneeschauer hereinziehen", erklärt Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Grund dafür ist ein Tief im Mittelmeerraum. Bereits am Dienstag hatte es am Schöckl gefühlte -22 Grad.