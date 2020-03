An Drogen gestorben?Für 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Freunde alarmierten die Rettung, weil 19-Jähriger nicht mehr ansprechbar war. Für ihn gab es keine Rettung. Die Ermittlungen der Polizei laufen - auch bei einem zweiten Todesfall in der Vorwoche.

An Drogen gestorben?

In einer Wohnung in Graz-Geidorf kam Dienstagfrüh ein 19-jähriger Südoststeirer ums Leben. Es besteht der Verdacht, dass er an Drogen gestorben ist - um das genau sagen zu können, müssen aber erst die Obduktion und das toxikologische Gutachten abgewartet werden. Der Leichnam wurde auf jeden Fall auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.