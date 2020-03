Facebook

Die Grazer Polizei stellte 180 Übertretungen fest © Jürgen Fuchs

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl schickt am Mittwoch voraus, dass sich der Großteil der Einwohner der Landeshauptstadt an die vorgegebenen Corona-Spielregeln halten. Das große "Aber" folgt unweigerlich: "Leider gibt es auch Unbelehrbare, diese werden hart gestraft. Denn sie gefährden mit ihrem Verhalten die Gesundheit derjenigen, die derzeit das medizinische System und die Versorgung am Laufen halten“, so Bürgermeister Nagl.