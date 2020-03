Kleine Zeitung +

Sechsfachjackpot Das Geheimnis um Lotto-Millionär ist gelüftet

Am 26. Februar knackten drei Personen den vierten Sechsfachjackpot in der österreichischen Lotto-Geschichte und gewannen jeweils mehr als drei Millionen Euro. Zwei meldeten sich noch in der ersten Woche, der steirische Glückspilz ließ sich Zeit. Bis Dienstag.