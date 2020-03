Facebook

Gähnende Leere am Flughafen Graz © Fuchs Jürgen

Der letzte Linienflug war eine KLM-Maschine, die leer in Graz landete und Passagiere in Richtung Amsterdam aus Österreich ausflog. So geschehen am vergangenen Freitag. In den nächsten Tagen ist kein weiterer Linienflug geplant, erst für 29. März wurden zwei Maschinen aus Wien und Hurgada (Ägypten) eingereicht, "ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Flüge zustande kommen", schildert Doris Poelt, Sprecherin des Flughafens Graz-Thalerhof.