Sie liefern Medikamente, entsorgen den Müll, reinigen Gebäude oder kümmern sich um Kinder: Für viele Steirer gibt es in Zeiten von Corona kein Homeoffice. Gerade in dieser Krise ist ihre Arbeit unverzichtbar.

Elisabeth Ginthör-Kalcsics (l.), Yvonne Höfele, Leo und Pia Foto © Privat

Wir haben Eltern, die in Schlüsselpositionen tätig sind, zum Beispiel als Ärzte. Diese gehören massiv entlastet“, erklärt Elisabeth Ginthör-Kalcsics. Sie leitet den Pfarrkindergarten in Graz-St. Leonhard. Wie so viele andere Kleinkindpädagoginnen und Betreuerinnen des Landes auch hielt sie mit Betreuerin Yvonne Höfele sowie alternierend mit Sophie Steinwender und Liz Kerman die Stellung – um die Kinder in dieser Ausnahmesituation mit viel Einsatz und Zuneigung zu betreuen.