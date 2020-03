Wer gewann Sechsfachjackpot?Ein Millionär macht sich rar

Facebook

Wo steckt er, der Lotto-Millionär? © stock.adobe.com

Knapp vier Wochen ist es her, dass drei Glückspilze den vierten Sechsfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte knackten: ein Burgenländer, der sich gleich am Tag nach der Ziehung vom 26. Februar (Aschermittwoch) meldete, ein Salzburger, der es ihm einen Tag später gleichtat – und ein Steirer. Der allerdings hat sich bis heute noch nicht gerührt.



Alles, was man von ihm weiß, ist damit das: Der Spieler oder die Spielerin hatte damals nur einen einzigen (Quick)-Tipp mit den Zahlen 3, 6, 11, 16, 25, 43 sowie LottoPlus und Joker riskiert – und mit 3,20 Euro Einsatz 3.067.178,20 Euro gewonnen. Mehr als drei Millionen, und doch herrscht seither Funkstille. Hat er seinen Lottoschein verloren? Braucht der Neo-Millionär so viel Geld gerade nicht? Ist er im Ausland? Weiß er von seinem Glück noch gar nichts?



Alles ist möglich, weiß man bei den Lotterien – und immer wieder komme es vor, dass sich jemand mit dem Abholen des Geldes Zeit lässt. Aus den unterschiedlichsten Gründen, und manchmal durchaus auch absichtlich. Da kann ein Urlaub mitspielen, ein Auslandsaufenthalt, aber auch eine Scheidung oder ein Gerichtsverfahren ...