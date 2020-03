In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© Kleine Zeitung/Eder

Die Amtsgebäude der Landespolizeidirektion in Graz und Leoben bleiben ab Montag großteils geschlossen. Zutritt gibt es nur für Personen mit einer persönlichen Ladung und bei absolut notwendigen Anträgen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Anfragen sollen in nächster Zeit telefonisch oder auf elektronischen Weg erfolgen.