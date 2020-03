In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Nach italienischem Vorbild erklang auch heute, Sonntagabend, ab 18 Uhr Musik aus den Fenstern und von den Balkonen. Auch die Antenne Steiermark rief auf - gemeinsam wurde "I am from Austria" interpretiert. Hier einige Videos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Balkonkonzerte fanden heute überall in der Steiermark statt © APA/Kornberger

Italien machte es am Freitag vor: Beim "Flashmob sonoro" (klingender Flashmob) machten Harfenspieler, Flötisten, Pianisten, Kinder an Trommeln, Gitarrenspieler und tanzende Menschen auf Balkonen mit. Millionen Italiener müssen derzeit wegen des Coronavirus zuhause bleiben, von Nord bis Süd stellten sich daher am Freitagabend zur gleichen Zeit Menschen mit Instrumenten oder singend auf ihre Balkone oder an die Fenster, um Lieder gegen Angst, Einsamkeit und Langeweile in der Isolation anzustimmen.