Vier Monate Zeit Steirische Gemeinderatswahlen werden verschoben

Dirnberger, Schützenhöfer, Lang und Wallner © screenshot

Die steirische Gemeinderatswahlen am 22. März werden nicht stattfinden. Das gab die Landesspitze Erklärung bekannt. LH Hermann Schützenhöfer kündigte eine Verschiebung der Gemeinderatswahlen an. Die Wahlkarten bleiben gültig, der vorgezogene Wahltag am 13. findet statt.