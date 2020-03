Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer © APA/HANS KLAUS TECHT

Mit einem Blick nach Vorarlberg, wo die Wahl am Sonntag wackelt, sagt nun auch der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erstmals: "In Tirol und Vorarlberg sind derzeit die Infektionszahlen höher als bei uns, aber wir wissen nicht, wie nächste Woche die Lage ist: Nein, ich kann nichts mehr ausschließen und heute nicht sagen, dass die steirischen Gemeinderatswahlen am 22. März wirklich stattfinden."