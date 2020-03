Facebook

Symbolbild © Markus Traussnig

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht Dienstagabend einen Klein-Lkw gestohlen zu haben. Gegen 17.15 Uhr wurde ein unversperrter Klein-Lkw, der auf einem Parkplatz in der Kalvarienbergstraße abgestellt worden war, von einem unbekannten Täter gestohlen. Der Lkw-Lenker erstattete Anzeige, bei einer Fahndung konnte eine Polizeistreife gegen 17:45 Uhr das gestohlene Fahrzeug in der Wiener Straße wahrnehmen und nahm die Verfolgung auf.

Auf Höhe der Mitterhofergasse hielt der unbekannte Lenker das Fahrzeug an. Danach flüchtete er über mehrere Gärten und Zäune zurück in Richtung Wiener Straße. Die Polizisten verfolgten den Unbekannten bis in den Innenhof einer Firma. Dort konnte er über eine Betonmauer in Richtung Müllerviertel flüchten. Eine Fahndung durch diverse Polizeistreifen verlief aber negativ.

Wie die Ermittlungen ergaben, wurden bereits diverse Baugeräte vom Fahrzeug entladen. Weiters wurden 180 Euro sowie ein Mobiltelefon gestohlen.