Der Prozess gegen elf mutmaßliche Jihadisten ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht in die Endrunde gegangen. Am Wort war zunächst der Verteidiger des angeklagten Predigers. Er übte scharfe Kritik an Anklage und Schlussplädoyer des Staatsanwalts, die er "Demagogie" bezeichnete. Außerdem habe er "eine derartige Untergriffigkeit und Missachtung der Höflichkeit" selten erlebt.