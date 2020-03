Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sissi Potzinger © Gerd Neuhold

Ja, wenn ein neues Projekt zu präsentieren ist, stellen sich viele gerne in die erste Reihe. Und so kam die Kleine Zeitung gestern auch zum Schluss, dass das Robert-Stolz-Museum, das die Stadt Graz um drei Millionen Euro als Zubau zur Robert-Stolz-Seniorenresidenz bis zur Eröffnung Ende 2021 errichten will, viele Väter hat.