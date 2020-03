Kleine Zeitung +

Coronavirus bei LKH-Mitarbeiterin Hartberger Hausärzte fahren 24-Stunden-Dienst hoch, weitere Arztpraxen haben geschlossen

Mitarbeiterin des LKH Hartberg hatte neben dem Kontakt zu Kollegen auch Kontakt zu 23 Patienten. Bundeskanzler Sebastian Kurz kommt am Mittwoch in die Region. Corona-Infizierter war in Grazer Arztpraxis.